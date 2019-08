Crónica 17-08-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 17-08-2019

El personal de la Estación Médico Rural de San Juan conmemorará el día de la lactancia materna a libre demanda, el día lunes 19 a las 14:00 horas. Por tal motivo se ha invitado a las mamás que se encuentran en esta importante etapa, como también a algunas autoridades de la comuna para realizar una actividad que entregará importantes recomendaciones.

………………



Para estas festividades patrias que se aproximan, se espera que no se pierdan las tradiciones como las instalaciones de los gallardetes que adornan la principal avenida de esta comuna y el lugar donde se instalan las fondas, para que no se repita lo del año pasado, ya que no se adornó esta avenida. ¿Qué programa se elabora para realizar esta festividad?.

………………….



Vecinos de Orilla de Maule, Santa Ana de Queri y de Semillero, en conversación con este corresponsal han dado a conocer sus inquietudes debido que los destacamentos de Carabineros de estos lugares no tienen sus respectivos carros policiales. Al hacer una diligencia a veces han tenido que pedir vehículo a la Tenencia de Carabineros de Colbún, por lo que solicitan a las autoridades de esta comuna y parlamentarios que insistan ante las máximas autoridades policiales para solucionar este problema.

……………….



Todo un éxito resultó el bingo a beneficio de Bruno Rosales que se encuentra en recuperación, y que organizó la unidad vecinal de Lagunillas de Arquén que preside Eliseo Ibáñez. Esta misma organización comunitaria hizo una labor social, cambiando el techo de la sede del adulto mayor con recursos propios de la junta de vecinos, gesto digno de imitar por otras organizaciones.

……………



Sin resultados positivos se encuentran los proyectos de las actividades como La fiesta del Camarón que se realiza en Gúmera. Según informaciones, la festividad del "18 chico" se hará en forma normal.





(Patricio González, Corresponsal)