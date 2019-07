Crónica 18-07-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 19-07-2019

El alcalde de esta comuna Luis Cadegán, al ser consultado sobre el paro nacional de profesores, indicó que “la recuperación de clases tiene que normarse, porque si ellos están en huelga deben cumplir con recuperar las horas de clases que no se están cumpliendo". La autoridad sostuvo que el municipio será inflexible con respecto a este tema.

………………….

Hasta el 31 del mes en curso hay plazo para cancelar las patentes comerciales, profesionales, industriales, alcoholes y de microempresa familiar, correspondientes al segundo semestre del presente año. Las personas que no cumplan con la segunda cuota serán multados.

………………

Para brindar una mejor atención al público se amplió el local denominado "A la suerte de la olla", de propiedad de Gertrudis Ortega, quien atiende a los clientes junto a sus hijas y sobrina. Cabe hacer presente que a este local asisten numerosas personas a almorzar, siendo un lugar de progreso para la localidad de Yerbas Buenas.

……………….

Se ha podido observar que dentro del pueblo histórico de Yerbas Buenas son varias las viviendas que no cuentan con su numeración correspondiente, del mismo modo existen calles que faltan el letrero de indicación de calles y pasajes y otros tienen los nombres borrosos. ¿Quién es la persona o servicio para solucionar ambos problemas?

………………...



Apoderadas de los niños que asisten al jardín Carita de Luna han expresado su malestar debido a que los conductores de vehículos motorizados se estacionan de mala forma en el pasaje donde se encuentra ubicado este jardín infantil, no dejando espacio para transitar cómodamente con sus pequeños, por lo que solicitan a las autoridades mejorar este espacio.

…………………

En reiteradas oportunidades hemos recibido reclamos de personas de distintos sectores para que las autoridades se preocupen se solucionar el problema que afecta al sector de Tres Esquinas, es un lugar con alto tráfico y peligroso, especialmente los fines de semana.

…………………..

Vecinos del sector de La Faja reclaman por los conductores de vehículos que se desplazan a exceso de velocidad. Es un peligro público al cual se exponen los transeúntes, ya que no existen ciclovías, por lo que solicitan a carabineros más fiscalización.



(Patricio González, Corresponsal)