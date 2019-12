Crónica 19-12-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 19-12-2019





Sin solución se encuentran los problemas de la población Puertas al Futuro y las garitas de Las Cruces, en la que los pobladores señalan que al parecer no viven en la comuna de Yerbas Buenas, ya que no han sido tomados en cuenta, por lo que piden mayor preocupación de las autoridades.

……………….

En varios puntos del pueblo de Yerbas Buenas existen espacios públicos desocupados, en los que podrían construir jardineras o asientos para el público, los que son muy necesarios. Como ya se acercan las elecciones, bien podrían los concejales manifestar una preocupación por este tema.

………………..

La concejala Gemita Tapia informó que 60 familias pertenecen al comité habitacional de la Villa Paraíso, que preside Karin Sepúlveda, las que están trabajando en todo el proceso para obtener su vivienda propia y así poder vivir más cómodamente y con mayor dignidad.

………………

Se ha demostrado que en la calle Marcial Cáceres de esta comuna, los conductores no dan cumplimiento con la ley de estacionamiento ya que existe en gran parte de esta vía su prohibición. Al no respetar este espacio, al servicio de ambulancia se le hace muy difícil entrar y salir del Cesfam, por lo tanto es correcto que se fiscalice.

…………….



Lamentablemente, conductores de vehículos no respetan algo tan importante como es estacionarse frente a grifos, ya que puede haber una emergencia y estando ocupado este espacio, bomberos quedaría inhabilitado para usar dichos grifos. Se hace un llamado a los conductores a tomar conciencia.



(Patricio González, Corresponsal)