Crónica 20-04-2017

Yerbas Buenas en la Noticia 20 de abril 2017

La presidenta de la comisión de educación del Concejo Municipal de esta comuna, Gemita Tapia, indicó que va a continuar trabajando con los centros de padres, con los directores de los diferentes colegios y con los niños, para que conozcan el funcionamiento del Concejo que en Yerbas Buenas está conformado mayoritariamente por mujeres, lo que es casi inédito en el país.



…………………



El párroco de Yerbas Buenas, Lorenzo Solari, resaltó la reciente participación de los fieles en las actividades de Semana Santa. Afirmó que ello permite seguir fortaleciendo el trabajo pastoral, especialmente en las localidades rurales.



…………………….



Numerosas personas han visitado esta corresponsalía para estampar su denuncia en contra de los dueños de perros que tienen como mascotas, los cuales los dejan libres en la vía publica, alterando a los transeúntes y especialmente a los ancianos y niños que caminan por este lugar, sobre todo en la calle Manuel Rodríguez de la villa Los Héroes. Hasta este corresponsal tuvo que salir arrancando de un can que no lo miraba con buenos ojos porque los estaba echando al agua de que permanecían deambulando por las calles.



……………………………



Marcela Fernández es la activa directora de la escuela particular subvencionada "Arturo Prat" de Bajo Esmeralda, quien es a la vez una eficiente persona que ha cumplido con la responsabilidad de este colegio y se ha ganado la simpatía de las comunidades de San Agustín, Media Máquina y Caracoles, integrando redes de apoyo para esta unidad educativa. Este colegio próximamente cumplirá 34 años.



……………………………….



El Jefe de Retén de Yerbas Buenas, suboficial Miguel Canales Villalobos y su personal se encuentran trabajando con las unidades vecinales de su jurisdicción. Al mismo tiempo le han solicitado a los dirigentes vecinales que cualquier anomalía que exista en sus comunidades la den a conocer en forma inmediata. Se guardará el anonimato.



(Patricio González, Corresponsal)