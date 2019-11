Crónica 30-11-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 30-11-2019



Pasajeros de diferentes lugares de esta comuna que viajan en colectivos desde Yerbas Buenas a Linares, han expresado su molestia en contra de algunos conductores de esta locomoción colectiva por la falta de atención y amabilidad de sus viajeros, ya que al llevar algún bulto en el maletero de dichos vehículos, éstos no son capaces de bajarse para subirlo o entregarlo, lo que tiene que hacer el mismo pasajero, que muchas veces es un adulto mayor. No hay consideración ni siquiera con las damas.

Vecinos de los sectores de Gúmera, San Juan de Dios y Challacura solicitan que las autoridades se preocupen de mejorar estos caminos que están en pésimas condiciones. Es importante mejorar las vías para ponerse a tono con el siglo 21.

La calle de la población Puertas al Futuro se encuentra en malas condiciones y con hoyos, esperando que las autoridades se preocupen de arreglar la entrada donde están ubicadas estas viviendas. Los reclamantes señalan que también las garitas que están en la carretera están en pésimas condiciones, de igual forma no existe una barrera de contención a la orilla del canal que está al lado de esta población, esperando que estas anomalías tengan eco de parte del organismo que corresponde.

El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. En el Cesfam de Yerbas Buenas laboran 17 profesionales quienes se preparan para recordar esta importante fecha.

Sesenta nuevos técnicos entregó el Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Yerbas Buenas, para el mundo laboral. Cristian Rivas, director de este establecimiento, dijo que "tienen que trabajar con honestidad, valores y principios para que sean personas útiles a la sociedad, que es lo que ha inculcado este liceo en su proyecto educativo”.





(Patricio González, Corresponsal)