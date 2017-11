Crónica 03-11-2017

Yerbas Buenas en la Noticia

(Patricio González, Corresponsal)



El paso peatonal que se encuentra ubicado en las calles José Miguel Carrera esquina Centenario, está en pésimas condiciones, debido a que los vehículos transitan a exceso de velocidad. Se espera que el municipio se preocupe de la demarcación.



……………….



El martes 7 en el local de costumbre y a la hora señalada, se reúne la Unión Comunal de Mujeres Jefas de Hogar y Centros de Madres que preside Mirta Vásquez, donde se impartirá una charla sobre violencia intrafamiliar, la que estará a cargo del jefe de Retén de Yerbas Buenas, Miguel Canales .



………………..



A esta corresponsalía llegaron integrantes de las delegaciones que visitan a Yerbas Buenas, quienes reclamaron que en esta localidad colonial e histórica no exista un servicio de baños públicos en beneficio de la ciudadanía. Una tarea que sigue pendiente para las autoridades.



……………………..



La pastora Graciela González, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Buena Fe de Orilla de Maule, informó que los trabajos del nuevo templo van bien avanzados. Quedará ubicado al lado del cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos. Las obras deben concluir a fines de noviembre.

…………………………



Algunas instituciones de los diferentes lugares de la comuna todavía no reciben la subvención municipal, pese a que quedan dos meses para concluir el año. ¿Por qué se demora el municipio en entregar esta subvención? A las organizaciones se les exige mucha documentación, pero no se actúa con la misma premura a la hora de entregar los recursos.