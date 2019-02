Crónica 13-02-2019

YERBAS BUENAS EN LA NOTICIA

01. El Comandante del Cuerpo de bomberos de Yerbas Buenas, Iván Loyola; manifestó que durante la semana recién pasada se registraron numerosos incendios de pastizales y rastrojo de trigo, lo que se presume que son intencionales. Sobre los hechos nadie responde y no hay investigación de parte de carabineros.

Debido a lo anterior, la institución bomberil ha invertido una cantidad importante de recursos para atender estas emergencias, y se han reforzado los llamados a la comunidad para que aporte con bebidas o aguas embotelladas, para que cuando salgan a algún incendio tengan para aplacar la sed.



02. Se acercan las clases, por lo que se está solicitando a la dirección de Vialidad de Linares colocar lomos de toros en el frontis de la escuela Luis Ambrosio Concha de Quilipin, en Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Yerbas Buenas, en el colegio Silvano Fernández y en el Jardín infantil Arcoíris ambos de Abránquil, debido a que los conductores de vehículos motorizados no respetan las señaléticas de velocidad.



03 La unidad vecinal que encabeza Ruth Cabrera de Maitencillo Adentro ha organizado para este sábado un festival de la canción, en la competencia participan jóvenes de distintos lugares quienes desearon cooperar con esta entidad. La presidenta expresó que el municipio local ha cooperado para que la actividad sea todo un éxito. Lo que se recaude irá en beneficio de la junta del sector, para realizar sus obras sociales.



04. La enfermera Paula Vergara informó que hasta marzo se extendió la vacunación contra el sarampión y que busca inmunizar a los jóvenes de 20 a 24 años de edad, por lo que se solicita que se acerquen al consultorio y las postas de los distintos lugares de la comuna.



05. Vecinos de Coironal han expresado su malestar que aún existen dueños de predios que no cortan las zarzamoras perjudicando la postación del alumbrado público, como también a los transeúntes, ¿Qué organismos es el encargado de fiscalizar este tipo de problema que estamos mencionando?, ojalá los organismos respectivos tomen cartas en el asunto para dar solución a esta temática.