Crónica 06-05-2020

Yerbas Buenas en la Noticia





15 años llevan esperando las familias de la población Las Vertientes, para que se les instale una planta de tratamiento. Durante todo este largo tiempo han tenido que soportar malos olores, lo que lleva a la contaminación perjudicando la salud, sobre todo a los adultos mayores y niños. Es probable que las autoridades se escuden en el tema de la pandemia, pero es necesario dar una respuesta en el corto plazo.



…………..



El presidente de la unidad vecinal de Coironal, José Zúñiga, indicó que las personas de su sector están muy agradecidas con el Departamento de Salud de Yerbas Buenas, porque les facilitaron la entrega de sus medicamentos y alimentación, llevándoselos a la misma localidad para que evitar que salgan de sus hogares debido a la contingencia por el Covid-19.



……………..

En la comuna de Yerbas Buenas se espera que cuando finalice el drama de esta pandemia del coronavirus, se pueda dar un nuevo impulso a las actividades deportivas para toda la comunidad. La idea es que todos los esfuerzos no estén orientados fundamentalmente al fútbol, sino también a otras áreas del deporte y la recreación.



……………





En esta época de otoño donde la caída de las hojas de los árboles es mucho más abundante, se ha visto en varios puntos de Yerbas Buenas que no existe la colaboración de los vecinos, ya que piensan que todo debe hacerlo la empresa recolectora de basura. Pero no hay que olvidar que todo parte por la casa.



……………



Curiosamente, la Unión Comunal de Mujeres Jefas de Hogar de Yerbas Buenas, no se ha hecho presente para ayudar a las familias de distintos lugares de esta comuna, especialmente las de escasos recursos, por ejemplo para hacer entrega de mascarillas, guantes o implementos de aseo, lo que es muy importante en el contexto de la pandemia.





(Patricio González, Corresponsal)