Crónica 07-07-2018

Yerbas Buenas en la Noticia (Patricio González, Corresponsal)

Vecinos de Orilla de Maule quedaron muy complacidos con el director de obras municipales, Héctor Calquín, por haber solucionado el deplorable estado en que se encontraban las garitas de este sector. Los pobladores beneficiados deberán cuidar las nuevas garitas que serán de utilidad cuando tengan que esperar la locomoción en esta zona rural.



…………..



En nuestro recorrido periodístico nos hemos percatado que en la calle Marcial Cáceres, frente al consultorio, algunos conductores de vehículos aún no se han aprendido el reglamento del tránsito, porque se estacionan en cualquier parte. Parece que no se han dado cuenta que los tiempos han cambiado. Yerbas Buenas ya no es el pueblito de esos años ñaucas cuando las culebras andaban paradas y con chaleco.



…………..





Carlos Cerda, encargado de Rentas Municipales, recordó que durante el presente mes se debe renovar la cancelación de las patentes comerciales, industriales, profesionales, alcoholes y de micro empresa familiar, correspondientes al segundo semestre del año en curso, el cual vence el día 31.



………………..



¿Cuando se va a colocar la placa del nuevo nombre del actual camino La Faja, que ahora se llamará María Antúnez. La indicación fue aprobada por el Concejo Municipal de Yerbas Buenas, ya que han pasado varios meses del fallecimiento de la extinta, sin que hasta el momento se cumpla con lo prometido y aprobado en el Concejo.



………………



Las personas que visitaron las diferentes oficinas que atienden el complejo cultural, nos han hecho llegar su reclamo por una vereda que hicieron en forma provisoria a la entrada de este lugar en la cual cuando llueve no hay como caminar, lo que se complica aún más para los veteranitos (escoba) que deben transitar por este sector.