Crónica 21-08-2018

Yerbas Buenas en la Noticia (Patricio González, Corresponsal)

Vecinos de la localidad de San Juan se han preguntado ¿Cuándo va a ser el día que se va a ampliar la estación de enfermería de este lugar? , ya que son numerosas las personas que a diario visitan este servicio en busca de soluciones para su salud. Hace años que se mantiene este problema.



El colegio particular Arturo Prat de Bajo Esmeralda a contar de ayer inició la loable campaña Teletón, porque se está celebrando el Mes de la Solidaridad. La idea es superar la propia meta anterior. La directora, Marcela Fernández, espera que los apoderados cooperen con esta cruzada.

Al concurrir al lugar de San Juan hemos podido comprobar aún no ha sido colocado el nuevo portón donde se encuentra ubicada la sede social, porque los conductores ingresan y salen a gran velocidad, lo que es un peligro público para los niños que se encuentran en el interior de este lugar, por lo que es necesario instalar prontamente un portón más moderno.



¿Cuándo veremos colocados los lomos de toro en la vía publica frente al Liceo Agrícola? Hace tiempo que la comunidad educativa ha planteado esta necesidad, pero como todavía no es época de elecciones, las autoridades ni se asoman.



Las madres de la localidad de San Juan recibieron sus diplomas en una ceremonia, por haber cumplido con el programa de lactancia materna. Allí estuvo la concejala de Yerbas Buenas, Eliana Parada. Las profesionales que estuvieron a cargo de este programa fueron la enfermera María Sepúlveda, y las Tens Olivia Vergara y Lidia Torres. En nombre de las beneficiadas agradeció Lorena Gatica, resaltando la labor de las profesionales de la estación médico rural de este sector



