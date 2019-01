Crónica 16-01-2019

Yerbas Buenas en la Noticia (Patricio González, Corresponsal) miercoles 16 de enero 2019

En Yerbas Buenas hay preocupación por la maleza que existe en algunos sitios que son descuidados por sus propietarios. Se espera una mayor fiscalización para evitar que se produzcan incendios de pastizales ante el aumento de las temperaturas que genera la temporada estival.

……………….

Vecinos de la Villa San Ignacio se quejaron sobre el problema del alumbrado público, ya que en ocasiones no encienden las luminarias. Pese a los reiterados reclamos ante las autoridades, aún no hay solución a este problema que está relacionado con el ámbito de la seguridad ciudadana.

……………….

La comunidad de la población El Esfuerzo está cansada de solicitar a las autoridades que se preocupen en solucionar la situación de la instalación de soleras, construcción de veredas y asfalto en la calle, porque esta población no está urbanizada como debiera ser, de acuerdo a las exigencias urbanísticas actuales.

………………..

Sigue pendiente el asfalto del pasaje Humberto Pinochet en la zona urbana de Yerbas Buenas. Se espera que en este año se puedan materializar los trabajos que han solicitado los vecinos.

………………..

Veraneantes que visitan la localidad de Yerbas Buenas han manifestado que es de suma necesidad que se instalen baños públicos en el sector de la Plaza. El lugar tiene un importante atractivo turístico e histórico, pero carece de servicios higiénicos para el público