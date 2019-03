Crónica 12-03-2019

Yerbas buenas en la Noticia (Patricio González, Corresponsal)12-03-201

La Policía de Investigaciones mantiene un equipo especializado en delitos de abigeato, que ha tenido exitosos aciertos y diligencias muy importantes para la comuna de Yerbas Buenas, información que dio a conocer la Prefecto Paola Elgueta, agregando que "en estos momentos hemos realizado dos diligencias para desbaratar a bandas criminales importantes que receptaban y sustraían una gran cantidad de animales para venderlos en Santiago y en algunas oportunidades acá en la esta zona".



……………………

Todos los colegios de la comuna deben tener una pizarra con los nombres de las autoridades, punto muy importante para la comunidad y como parte del proceso de educación cívica, tal como lo dio a conocer la Directora Provincial de Educación, Magdalena del Canto.

………………..

De acuerdo a la última visita realizada al Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz, tuvimos la ocasión de observar tres problemas que aún no han sido solucionados, como es el lomo de toro frente a este establecimiento, debido a que los vehículos pasan a exceso de velocidad, mejoramiento de la vereda al llegar a esta unidad educativa y reponer la garita que está en mal estado en ese sector.

…………………..

Pobladores de la Villa Los Héroes de Yerbas Buenas han criticado porque Serviu aún no les soluciona el problema de que tienen desde que les entregaron sus viviendas con una sola puerta, esperando una situación a este problema.

……………………

En ediciones anteriores dimos a conocer la necesidad de una nueva demarcación de los pasos peatonales que existen en distintos lugares de la calle principal de la localidad de Yerbas Buenas. Hubo una promesa de solución, pero todavía no se materializa el repintado.