Crónica 03-07-2019

Yerbas Buenas en la Noticia(Patricio González, Corresponsal) 03-07-2019

Este jueves se conmemora a nivel nacional "El Día del Cuequero", pero en esta histórica comuna aún no se ha reportado con actividades. Esta festividad reconoce a hombres y mujeres cultores de la danza, música y poesía asociadas a la Cueca.

…………………

En reiteradas ocasiones se ha dado a conocer la necesidad de limpiar el canal de la entrada de la villa Colonial, porque está lleno de malezas, evitando el paso del agua. Es oportuno que los regantes se preocupen de despejar esta vía, con el apoyo de los vecinos.

………………….

Las estudiantes Cindy Ubilla y Patricia Ferrada del CFT San Agustín de Linares, realizan su pre práctica en la oficina comunitaria en Dideco, quienes se encuentran muy complacidas por los conocimientos obtenidos por las funcionarias de este servicio, en la cual efectuaron trabajos con junta de vecinos. Agradecieron la gestión del alcalde Luis Cadegán.

…………………….



La conductora de la línea de taxis colectivos del recorrido Linares- Abránquil, Viviana Álvarez, manifestó que por ambos costados del Puente Negro de Abránquil, volvieron a aparecer, lo que constituye un riesgo para los conductores. Lo propio se debe hacer en el camino de Yerbas Buenas a Linares.

…………………..

El presidente de la unidad vecinal de Gúmera, Jorge Osses, indicó que se espera la confirmación de la Fiesta del Camarón. Aún no tienen respuesta para apoyar con recursos económicos esta actividad costumbrista.

……………………..

Solamente dos colegios de la comuna de Yerbas Buenas tuvieron la amabilidad de invitar a Bomberos para festejar su día a nivel nacional, por lo que se felicita a la unidad educativa Luis Ambrosio Concha de Quilipín y al colegio particular Arturo Prat de Bajo Esmeralda.