Crónica 19-03-2019

Yerbas Buenas noticioso

La presidenta del Club Deportivo de Patinaje de la Villa Los Héroes, Susana Martínez, informó que están preparando una rifa con la finalidad de reunir recursos económicos para la adquisición de uniformes que les permitan participar en un encuentro que se va a realizar en Santiago, en el mes de junio del presente año. La dirigente hace un llamado a la comunidad de Yerbas Buenas a colaborar, ya que las integrantes son estudiantes y no tienen poder adquisitivo

..……………..

Tres unidades vecinales presentaron proyectos sobre Fondo de Acceso a la Energía Solar Térmica, para sus sedes sociales. Se trata de las localidades de Esperanza, Peñuelas y Coironal, información dada a conocer por la encargada de organizaciones sociales, Karina Pinochet. Estas tres organizaciones se encuentran al día con su documentación, mientras que el resto tienen que regularizar las propiedades donde se ubican dichas dependencias, para lograr obtener proyectos en beneficio de la comunidad. ……………………

El encargado de comunicaciones del Liceo “Agrícola Marta Martínez Cruz” de Yerbas Buenas, Eghon Guzmán, dio a conocer que el establecimiento está preparando una actividad a nivel nacional sobre emprendimiento, que se realizará el día 14 de mayo. Se van a reunir los colegios de la Red Educa desde Iquique hasta La Patagonia donde presentarán exitosas experiencias de emprendimientos, para motivar a los jóvenes a incorporarse a la educación técnico profesional

..………………………..

La comunidad de Yerbas Buenas en varias oportunidades han manifestado que sería propicio colocar barreras en la curva de la calle O’ Higgins esquina de la carretera, donde se encuentra ubicado el parque ex cancha de carreras, ya que se ha transformado en un lugar de evidente riesgo, especialmente para conductores que provienen de otras localidades.

……………………

Aún se espera en Yerbas Buenas la remarcación de los pasos cebra, para evitar accidentes del tránsito, ya que muchas veces, como no se tornan visibles para los conductores, han estado a punto de ocurrir accidentes. ¿A quién corresponde solucionar este problema?.