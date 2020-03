Deporte 03-03-2020

Yerbas Buenas Se tiño de albirrojo con la presencia de Deportes Linares en partido de pretemporada

Todos querían ver al equipo dirigido por el nuevo estratega el “charrúa” Rodolfo Neme. Por eso literalmente hablando se tomaron el estadio de la comuna vecina para ver en la cancha a quienes defenderán los colores albirrojos, ahora en la llamada “Segunda Profesional”. Que al parecer seguirá siendo el patio trasero porque de acuerdo a los presidentes de los clubes de esta categoría no sacaron nada con esta misiva, que da la sensación que fue a dar al tacho de la basura en la ANFP.

Pero, volvamos al duelo frente al Deportivo Yerbas Buenas, que se jugó con más de 35 grados de temperatura. Cuando se nos entregó la alienación se nos dijo que el primer equipo que paró el técnico Neme, era el titular. En ese elenco estaban: David Pérez, Bastián Irribarra, Pedro Tolosa, Alejandro Fariña, Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Bryan Márquez, Luis Oyarzo, Carlos Zarama, Diego Muñoz y Cristian Monsalve.

Es difícil esgrimir un comentario porque se notó que todavía están en pretemporada y donde tienen que mejorar muchos aspectos sobre todo en lo futbolístico. Lo que se reflejo ante el portero de Yerbas Buenas, Alejandro Flores. Incluso nos comentaba un ex futbolista que esta situación era normal en pretemporada es complicado porque se está trabajando aun, tratando de buscar el nivel óptimo. Por eso Zarama, Monsalve y Muñoz, deberán seguir para que una vez en el campeonato se puedan aprovechar esas ocasiones. No hubo goles en los primeros 45, minutos donde Yerbas Buenas, también mostró lo suyo.

La segunda etapa estuvo marcada por el cambio en la totalidad de los 11 jugadores, de Deportes Linares. Ingresaron en el complemento: Gonzalo Flores, Hugo Portillo, Matías Figueroa, German Martínez, Mauricio Iturra, Fabian Vásquez, Fabio Jiménez, Cristian Arrué, Bryan Porflidt, Oliver Trincado y Nazareno Fernández.

Aparecieron los goles, quizás porque el Deportivo Yerbas Buenas, se agoto en la parte física, lo que es normal. La diferencia la marcó la preparación física y el trabajo que esta realizando en la pretemporada el cuadro linarense.

A los 51, minutos, llegó el penal para Deportes Linares, que fue marcado por Mauricio Iturra, quien está de vuelta. Dos minutos más tarde, llegó la segunda conquista a través de un certero cabezazo de Hugo Portillo, quien anotaba el 2 a 0. Finalmente, a los 61, Bryan Porflidt, tras un centro, que lo conectó en forma brillante.

El descuento para los yerbabueninos, llegó a los 88 minutos, tras una pelota en profundidad para el jugador Rodrigo Oses, que finiquito ante la salida del portero Gonzalo Flores.

Estratega

El técnico Rodolfo Neme, realizó un balance de lo que dejó este partido de pretemporada “este es el primer partido, después de estar trabajando dos semanas en doble jornada, lo que estamos buscando era ver al equipo, en diferentes aspectos, sabíamos que podríamos tener alguna carencia en el orden técnico, en el primer tiempo tuvimos ocasiones. En el segundo tiempo, llegaron los goles y lo que estamos tratando de hincar el diente en la pretemporada. Pero, aún queda mucho por mejorar, sobre todo en el aspecto ofensivo”.

Ante la pregunta, si el primer tiempo sería el equipo titular, dijo que “no, lo que hice fue respetar los procesos anteriores, es decir el elenco que venia jugando. Quiero dejar claro que no hay un equipo aun titular. Una de las falencias fue la falta de profundidad, se tuvo mucho el balón en la mitad de la cancha y no se profundizo, pero es lógico, porque todavía nos falta trabajar en varios aspectos, pero, feliz con este plantel, porque nos genera expectativas muy lindas”.

Este fin de semana Deportes Linares, está invitado para participar en la noche Lotina.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo