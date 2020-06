Crónica 25-06-2020

Yerbas Buenas: Vecinos captaron un tornado en medio de frente de lluvias



Vecinos de Yerbas Buenas, sector Peñuelas, captaron un fenómeno de inicio de tornado o "una especie de tromba" según señalaron y lo registraron en un video y fotos la jornada del jueves en la tarde.

En medio de una semana de lluvias e inestabilidad frontal en el centro sur de Chile, la Provincia de Linares no escapó a estos eventos climáticos, que se sumaron a caída de nieve en los cajones precordilleranos de Ancoa y Achibueno por segundo día.

Las lluvias que se extendieron hasta el miércoles, dejaron anegamientos de calles, pero no personas afectadas ni damnificadas en esta zona.

Para los próximos días, por lo menos hasta el sábado según la Dirección Meteorológica de Chile, anticipa el retiro de las precipitaciones y la llegada de bajas temperaturas, que oscila entre 3°C la mínima y una máxima que no superará los 12°C.