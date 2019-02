Crónica 05-02-2019

Yerbas Buenas: Vecinos de Llano Blanco piden soluciones

Diferentes problemas existen en el lugar de Llano Blanco, donde el presidente de la unidad vecinal, Sandro Villalobos; solicitó la instalación de un lomo de toro frente a la escuela Luis Ambrosio Concha de Quilipín.



El dirigente señaló que “en la actualidad los conductores de vehículos motorizados no respetan la señalética que existe. Además el canal que pasa a orillas de este colegio está haciendo daño en distintos lugares, por lo que hace falta una limpieza general”.



Villalobos dijo además que en algunos puntos no cuentan con iluminación Led, y otras familias no han accedido al agua potable porque la copa no los abastece, por lo que solicita instalar una nueva copa más grande y a piso, ya que la existente es de un peligro inminente, para el colegio.



El callejón San Juan de Dios 1 se encuentra sin asfalto, siendo varias familias las que viven en este lugar por lo que se gestiona ante las autoridades que se trasladen a terreno para verificar estas situaciones y buscan soluciones al respecto.