Policial 21-03-2021

Yerbas Buenas: Vehículo de carabineros volcó tras persecución por ruta hacia Linares



Fue alrededor de las 01:30 horas de ayer, que se produjo un accidente de tránsito en la Ruta que une Linares con Yerbas Buenas. En concreto, el volcamiento de un vehículo de Carabineros, tras una persecución a otro móvil de particulares, cuyos 2 funcionarios ocupantes resultaron con lesiones, pero fuera de riesgo vital.

El Mayor Francisco Bustos, oficial de turno en Linares ayer, relató que “lamentamos el accidente, los funcionarios se encuentran con lesiones leves, policontusos, en recuperación. Esto ocurre por un seguimiento a un sujeto quien evadió un control en horario de toque de queda, se dio a la fuga del lugar y en la persecución, el vehículo institucional volcó”.

El oficial agregó que “junto con esto, lamentamos que particulares no respeten las restricciones insertas en la pandemia, una de ellas es el toque de queda, en el que no se puede circular si no es por los motivos que están contemplados en la ley”.

Hasta el lugar concurrieron Bomberos de Yerbas Buenas, para prestar auxilió a los carabineros lesionados, mientras que la SIAT de Carabineros de Talca, realizó los peritajes de rigor para sustanciar la investigación de este hecho.