Opinión 18-01-2020

Yo te respeto y discriminación



La discriminación es un tema latente en nuestro país. Hemos sido testigos de sus graves y dañinos efectos, en sociedades como la nuestra donde cuesta mirar al otro como un igual. Un tema que se asocia a derechos y dignidad y que, tras el estallido social del 18 de octubre, está más presente que nunca.



En este contexto, es positiva la iniciativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno, donde se aborda esta temática a través de una campaña y la segunda encuesta Yoterespeto.cl. Sin embargo, lamentablemente solo apunta a “observar y analizar los avances de la población desde un punto de vista conceptual y de su conocimiento” de la llamada Ley Zamudio (Ley N°20.609”), lo que podría impedir una mirada amplia de lo que implica la discriminación, dejando fuera o no profundizando en sectores de la sociedad que la sufren a diario, como es el caso de las personas con discapacidad.



Pero, ¿qué es discriminación? “Es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión u otra condición”. Este fenómeno social que puede hacer mucho daño, implica negarle a una persona o grupo humano acceso a derechos, bienes, servicios, sin tener una razón que lo justifique. Muchas veces está asociada a ignorancia y prejuicio con los que se intenta validar estas conductas, pero que en la práctica nos empobrecen como sociedad y seres humanos. Por esto, es un tema que está resguardado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en normas y leyes particulares de las naciones.



Entonces, cuando hablamos de medir la discriminación, debemos ampliar la mirada y sintonía con la realidad país. Debemos hacer más y mejor políticas públicas, que estén en sintonía con lo que viven las personas con discapacidad todos los días.



Por esto, me quedo con las palabras de la ministra Karla Rubilar, quien puntualizó – al lanzar esta campaña-, que en esta tarea “para lograr un Chile que tenga paz necesitamos que en nuestro entorno prevalezca el respeto hacia el otro. Así avanzaremos a ser el país que soñamos, donde todos seamos respetados e incluidos, con el convencimiento de que en Chile no sobra nadie”.



Valoro que desde el Estado se generen instrumentos y esfuerzos para hablar y conocer de primera fuente la opinión de las personas excluidas en especial de las personas con discapacidad.



Este esfuerzo es un primer puntapié, en el que es imprescindible participar. Invito a las más de 2 millones 600 mil personas con discapacidad y sus familias, a que respondan la encuesta yoterespeto.cl, relevar sus vivencias, para que en futuras consultas ciudadanas se amplíen los temas a tratar.



Para disminuir las discriminaciones y exclusiones, debemos participar y estar todos unidos. Solo así avanzaremos en la construcción de una sociedad más justa, al menos en la que yo quiero vivir. ¿Y Tú?





(Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL)