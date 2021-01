Deporte 05-01-2021

Yoga Integral online ayudó a enfrentar la ansiedad y el estrés



El confinamiento ayudó a muchas personas a valorar las cosas simples de la vida. La responsabilidad es fundamental en evitar contagios ahora que la actividad física ha vuelto a ser presencial.





Uno de los talleres más vistos y seguidos en las redes sociales del Mindep-IND durante los 8 meses de confinamiento por pandemia de Covid-19, fue el yoga integral.

A través de esta práctica se busca convertirse consciente de lo Divino, integrar lo psíquico, mental y espiritual de uno mismo y manifestar lo Divino en la tierra.

La Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó “fue una experiencia muy positiva haber incorporado el yoga integral con clases online a cargo de la profesora Paula Carreño, ya que ayudó mucho a las personas a enfrentar la ansiedad y el estrés que nos invadió a todos por la pandemia del coronavirus. El yoga integral reúne lo infinito en lo finito, lo eterno en lo temporal y lo trascendente con lo inmanente, así que fue una ayuda muy importante para los usuarios que siguieron con mucha atención y entrega desde sus casas, las sesiones que organizamos como Mindep-IND, por lo cual nos cabe agradecer esa confianza e instar a otras personas a practicar este tipo de actividades”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

A medida que las clases de yoga integral fueron avanzando en el tiempo, mayos cantidad de usuarios se fueron conectando.



ESPERABAN ESE MOMENTO



La profesora Paula Carreño Gaete describió esta nueva experiencia que compartió de forma virtual “en las sesiones había que explicar las técnicas del yoga que es ser flexibles y adaptarnos a los cambios, sin resistirnos a la realidad. Era lo que estábamos viviendo. La práctica del yoga online nos dio la posibilidad de mantener ese contacto que se había perdido y darnos un tiempo en el día para olvidarnos del miedo y la incertidumbre para conectarnos con nuestro Ser. Todos necesitábamos de ese instante, o sea estábamos en esas sensaciones de incertidumbre y miedo, ya que era algo nuevo. Esa práctica nos fortalecía y volvía a la calma en medio de toda la situación que no sabíamos cómo enfrentar. Fue muy gratificante contribuir en ese acompañamiento practicando el yoga mediante la tecnología, sabiendo que los usuarios estaban esperando ese momento”, comentó.

Los beneficios del yoga integral son muchos “no solo el yoga, sino cualquier actividad física entrega una serie de beneficios para nuestra vida y cuerpo, más en un estado en donde los rangos de movimientos disminuyeron en los espacios de los hogares. Habían casas muy pequeñas y habitadas por muchas personas y dentro de ese espacio había que moverse, entonces los cuerpos se fueron deteriorando, las emociones afloraron y el yoga permitió trabajar la mente y el espíritu. A través de la respiración, en coordinación con el movimiento, bajamos considerablemente los niveles de estrés, ansiedad, miedo e incertidumbre, ya que con las secuencias fortalecemos nuestro cuerpo. La mente vuelve a la calma y sentidos un bienestar general. Muchos usuarios presentaron trastornos del sueño, ansiedad e incluso crisis de pánico, entonces a través de las posturas de yoga con algunas posturas específicas, se logró controlar esos estados. Se sentían mucho más calmados y tuvieron un descanso reparador”, expresó la profesora Paula Carreño.

También recibieron beneficios físicos, ya que no se podían realizar muchas caminatas por el confinamiento en casa. Es decir, las prácticas de yoga integral online, les permitió tonificar sus cuerpos y siguieron trabajando la tonicidad y la flexibilidad, ayudando a un mayor rango de vida.

Se produjeron así alivios a los dolores de cabeza, de espalda, cintura, ciática, piernas, etc.

Reveló que las personas esperaban ese momento que los reconectara en su mente, cuerpo y alma, volviendo a su esencia sin entrar en estados alterados de emociones.

Días pasados se regresó al yoga integral presencial “el retorno fue como una celebración. Una sensación muy agradable sentir el espacio, el pasto y el viento, fue como volver a la vida”, concluyó.