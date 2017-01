Opinión 03-01-2017

Yoshiko Kawashima: la perla del oriente

El motivo principal por el cual se entregan estos artículos es solo con el ánimo de entretener a todos aquellos lectores del diario “El Heraldo” que en este verano estén de vacaciones o tengan tiempo para distraerse con algún tema no muy difundido. Frente a esto existe una temática que no es muy conocida por todos como es el rol que ha ocupado la mujer en la historia específicamente en el espionaje internacional. La semana pasada se habló sobre Mata Hari, mujer que fue fusilada por su rol en la Primera Guerra Mundial y que coincidentemente en este año 2016 ha “resucitado” en un libro superventas de Paulo Coelho.

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial existió una mujer que a pesar de haber nacido en China sirvió como espía para el Imperio Japonés; su nombre Yoshiko Kawashima.

La fecha de su nacimiento no es exacta, algunos señalan que fue en 1906 o en 1907 en Pekín, China. Hija del Príncipe Su, creció y se educó en la corte del emperador de Manchuria, pero cuando el imperio sucumbió frente a sus enemigos, su padre encargó a un mercenario japonés llamado Naniwa Kawashima cuidar a la niña la cual fue enviada a la ciudad de Matsumoto en Japón en 1914. Kawashima le cambio el nombre y la bautizó como Yoshiko Kawashima o la “Perla del Oriente”. Fue educada al más puro estilo japonés aprendió judo, Kendo, a montar a caballo y esgrima, lo que a los ojos de las demás mujeres japonesas la hicieron ser una chica diferente y de espíritu libre, sus compañeras muchos años después señalaban que “Yoshiko rara vez vestía kimono y casi siempre estaba con pantalones de montar”.

A medida que crecía, así como se destacaba por su belleza comenzó su tormentosa vida, fue violada por su custodio Kawasima y con 17 años intento suicidarse producto de una decepción amorosa con un militar. Al terminar la escuela abandonó la casa de Kawashima y se dedicó a la vida bohemia, se cortó el cabello y comienza vestir como hombre, con corbatas y uniformes militares, costumbre que tendrá durante toda su vida.

Luego de un frustrado matrimonio, Yoshiko abandonó a su esposo, cambio su nombre a Yang Kue Fei y se trasformó en la más famosa concubina del imperio chino de Manchuria. En el palacio conoció al jefe de la inteligencia japonesa en China, Ryukichi Tanaka de quien se enamoró perdidamente y quien la puso dentro de la nómina del espionaje japonés. En este nuevo trabajo sus primeras funciones fueron las de espiar a importantes empresarios japoneses en Shangai, y provocar un clima de tensión entre la República de China Comunista y Japón que quería restablecer el imperio de Manchuria. Se dice que el día en que Japón invadió China el 28 de enero de 1932 para restablecer el reino de Manchuria, Yoshiko celebró los bombardeos y masacre de chinos en Pekín junto al alto mando del ejército japonés con champagne. También se dice que durante la guerra fue amante del hijo del líder republicano chino Sun-Yatzé junto con el agregado militar inglés lo que le permitió informar a Japón sobre los puntos de vista de occidente sobre la intervención japonesa en Manchuria como también las diferencias ideológicas dentro de los líderes de la República China.

Tanaka fue llamado a Japón en agosto de ese año y en su lugar quedó el general Doihara. Se cuenta que a su llegada a Manchuria un hombre vestido de militar se presentó en su oficina insistiendo en hablar con él, negándose a dar su nombre, Doihara molesto salió de su despacho y enfrentó al personaje que solamente le dijo que sería de gran ayuda para la conquista japonesa de China, al pedirle su nombre, nuevamente se negó y sonrió, por lo que el General japonés desenvaino su espada y rasgó la chaqueta de aquel hombre, al darse cuenta de que era Yoshiko el general la llevó a un despacho privado para cerciorarse de que la joven no hubiera resultado lastimada, para ello examinó cuidadosamente toda su suave y blanca piel; “centímetro a centímetro”.

Restablecido por los japoneses en el cargo de líder de la provincia de Manchukuo al antiguo emperador de Manchuria, Yoshiko se dedicó a contratar mercenarios para defender el gobierno de su primo contra las tropas del ejército de Mao tse-tung, en esos días la prensa japonesa difundía sus historias las que acrecentaron su leyenda, era invitada recurrente a programas radiales incluso llegó a grabar un disco en el que Yoshiko cantaba. Al participar en una elegante velada conoció a la actriz japonesa Yoshiko Yamaguchi, con la cual comenzó una relación de pareja que fue prohibida por el padre de la actriz dado la fama de Yoshiko de espía peligrosa. En 1937, Yoshiko es llamada a Japón por su antiguo amante Tanaka, quien tenía la orden de asesinarla, más al rencontrase con su amada se negó a realizar esta orden, frente a esto la policía secreta japonesa comienza a vigilarla y ya no es vista como una heroína sino como alguien peligroso para los intereses del Japón. Al saber esto Yoshiko se estableció en Pekín, donde comenzó a recopilar toda la información sobre las actividades anti japonesas en la capital china. Instalada en uno de los más elegantes hoteles chinos, conducía diferentes operaciones que incluía extorsionar o torturar a empresarios chinos.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota japonesa y la posterior caída de Manchuria, Yoshiko fue abandonada por los japoneses a su suerte, (aunque para algunos ella se negó a salir de Pekín). Fue detenida por el ejército chino en noviembre de 1945 y juzgada por traición. Condenada a muerte, se cuenta que Yoshiko pidió que por ser parte de la antigua realeza china y por ser miembro del ejército japonés se la ejecutara frente a un pelotón de fusilamiento, petición que le fue denegada. La mañana del 25 de marzo de 1948, un tiro en su nuca puso fin a su vida.

Para muchos Yoshiko Kawashima es la “Mata Hari de Oriente”. Antes de su muerte escribió una pequeña carta de despedida en donde señalaba:

“Si quieres ver a un ser humano desperdiciado, una persona utilizada para un sinnúmero de propósitos para finalmente convertirse en una descastada; mírame. Esa soy yo. Ahora todos mis sentimientos son parecidos a ver un ocaso en el campo, Estoy sola. No sé qué hacer o a dónde ir”.

Y al igual que Mata Hari, Yoshiko Kawashima, “la perla del oriente” tenía 41 años al momento de morir.