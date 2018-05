Crónica 04-05-2018

Zapateando el trigo

Un 4 de octubre de 2017 nos preparamos para asistir a una curiosa celebración aquí en el campo. Se trata de una pequeña ceremonia festiva, que ya no se ve muy a menudo en el país rural. Van a asistir los Vásquez, los Retamal, on Camilo Hernández y on Ponce. No va a venir on Milton, porque anda onde un deutore de la capital. Vamos a ir arriba, camino al Culmen, porque hoy le pisan el trigo a on Fermín Hidalgo. Se trata de un trigo tempranero que sembró a comienzos del mes de otubre.

Las chicuelas dejaron todo listo ayer tarde, en el

escaso tiempo que media entre la puesta de sol y la noche misma.

Tenían que terminar sus faenas antes de la media noche, para evitar que el Malo las pillara tuavía andando por allí. Dejaron enterrada en una esquina del trigal una cruz de palo raspado de maqui. Habían dicho que era seguro que El Malo dentraría por allí al potrero a sembrar la cizaña. El Diaulo quiere que las siembras ‘e trigo terminen siempre arruinadas … Por eso hay que zapatearlas … P’a que el Diantre se vaiga por ojo y el trigo salga bien macollao. Ahí están las mujeres con sus

parejas esperando a la cantora, que viene llegando con su guitarra y su pollera bien floriá. Y empieza la cueca linda. La tamborilea con los nudos ‘e sus manos on Tino Valdez, arrodillado junto a la cantora.

Alguien grita la ¡¡Guelta!! Y las parejas giran pisando las mieses de ‘on Hidalgo. Pero el trigo se va a enderezar muy pronto y va a transmitir su firmeza y vitalidad al resto de la siembra. Al Malo no le va a quedar otra que irse con la cola entre las piernas a fastidiar otro trigal.

Nos dimos cuenta que oña Ercira tampoco vino a palmear la cueca que le cantaron al cultivo. Alguien dijo que ni siquiera se levantó ‘e la cama, tan enferma que está. Contaron que ni las friegas

que le dieron en la botica o las cataplasmas de barro la habían aliviado. ¿Van a creer que ni el sahumerio que le hizo ‘oña Betsabé la

púo aliviar?… Es que se la están fumando, fue la trágica confidencia de su comadre a los que estaban escuchando…El trigo verde al lao del

otro se mecía con el pasar de la brisa.



(Omar Goulart)