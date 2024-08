Policial 30-08-2024

120 Carabineros del Maule fueron formados en Primera Ayuda Psicológica



La Seremi de Salud del Maule lleva adelante la Mesa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (Smaps), instancia que cuenta con un plan regional de formación de respondedores/as para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.

Concretamente, se llevó a cabo la formación de respondedores/as en Primera Ayuda Psicológica (PAP) de Carabineros de Chile de las Prefecturas de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, certificando a más de 100 funcionarios/as policiales, ceremonia en la que estuvo presente la seremi de Salud Gloria Icaza y la jefa de zona, Maureen Espinoza.

Al respecto, la seremi Icaza explicó “Estamos muy contentos de ser la primera región en el país que hace esta capacitación en primera ayuda psicológica a Carabineros de Chile. Hoy día estamos en Cauquenes cumpliendo con un ciclo que es preventivo para emergencias y desastres. Hablar de los temas de salud mental en la población para carabineros, que se ven enfrentados diariamente a todo tipo de emergencias y conflictos con la ciudadanía; les da herramientas que nos permiten enfrentar todo tipo de emergencias, todo tipo de situaciones. Así que muy satisfactorio para nosotros, desde la Seremi de Salud del Maule, ser parte de estas capacitaciones”.

Por parte de la autoridad de Carabineros Maule, se indicó que “tenemos más de 100 carabineros que han sido capacitados durante dos días en forma continua en materias que le van a permitir no solo lo que la comunidad espera, un carabinero más profesional, mejor formado, sino que también herramientas para enfrentar sus segundos y terceros roles, post haber terminado un servicio que siempre está repleto, repleto de acciones, de eventos que no son felices, son la verdad en su mayoría tristes y que no tenemos las herramientas siempre para poder enfrentarlo y después seguir cumpliendo con otros roles. Así que muy contenta porque, insisto, no vamos a tener solo carabineros más profesionales, sino vamos a tener seres humanos en mejores condiciones para enfrentar el día a día”.

Con esta iniciativa, Carabineros de Chile contará con más de 120 funcionarios respondedores de primera ayuda psicológica