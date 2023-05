Opinión 23-05-2023

229° aniversario Villa de Linares: su nombre, su himno, su escudo y su bandera

(Manuel Quevedo Méndez)



Año 1944, la ciudad de Linares se aprestaba a celebrar su 150° aniversario, siendo alcalde de la comuna D. Alberto Camalez Candelón. Desde el municipio surgen una buena cantidad de excelentes ideas a desarrollar; muchas de ellas concretadas ese mismo año dado el hito histórico de celebrarse los 150 años de la fundación.

Era menester encontrar los elementos que nos identificaran como linarenses. Fue así que se recogió la idea de llamar a concurso para “encontrar” el escudo, la bandera y el himno que contribuyeran positivamente a elevar la identificación, la idiosincrasia de quiénes somos como ciudad.



El himno. Para este objetivo específico, hubo cuatro composiciones participantes, cuyas bases indicaban: letra y música y que sería el himno oficial.

El jurado, integrado por la Sra. Alicia de Rebolledo, Sra. Marta de Sotomayor, Presbítero Raúl del Solar, alcalde Alberto Camalez Candelón y Regidor Hugo Baeza Palacios, el día 3 de noviembre de 1944, daba a conocer su veredicto definitivo:

1er. lugar y ganador oficial: seudónimo “Schubert”; letra del oficial de Carabineros de Chile, Prefectura de Linares, Oficial D. Efraín de la Fuente González y música del profesor de música del Liceo de Hombres de Linares, D. Próspero Villar Bravo.

El 21 de septiembre de 1944, el alcalde D. Alberto Camalez Candelón y el secretario Municipal D. Luis Palacios Sotomayor, firman el decreto que reconoce el Escudo de Armas de la ciudad de Linares.

Si bien no fueron propiamente hijos de Linares -D. Próspero Villar nació en Parral y D. Efraín de la Fuente en Concepción-, ambos representaron (por acuerdo del jurado) el extraordinario carisma de nuestra tierra y su gente. Fueron esos versos musicalizados, la mejor unión que se entrelazan a la bandera y el escudo, para identificarnos como ciudad.

Autor de la letra: Efraín de la Fuente González, Hijo Ilustre de Linares (en forma póstuma, 2015), nació en Concepción, 8 de julio de 1909; falleció en Santiago, 3 de junio de 1992.

Autor de la música: Próspero Villar Bravo, Hijo Ilustre de Linares (1971), nació en Parral, 24 marzo 1900; falleció en Linares, 5 febrero 1976. (Bibliografía: El Heraldo y archivos autor de la crónica)



El escudo. El decreto municipal refiere los componentes del mismo: un escudo cortado en dos. En el superior, en campo rojo, la cruz florenzada de plata. En el inferior, un campo de oro llevará una rama de lino florida, propia del ilustre promotor y delineador de la fundación de la Villa D. Francisco de la Mata Linares.

Como timbre llevará una Corona de oro, que corresponde al título de Barón de Vallenar; que poseía el Gobernador Ambrosio O’Higgins, al tiempo de decretar la fundación de Linares. El escudo irá montado sobre dos cañones cruzados, de oro, que recordarán los hechos de armas gloriosos, desarrollados en nuestra región y por tener su sede, en esta ciudad, un prestigioso plantel militar de la República.

Por decreto municipal del 21 de septiembre de 1944 y se dispuso se instalará permanentemente en un óleo en el interior del edificio y en bronce en el frontis del mismo y ser izado en cada ceremonia cívica. Hay otros dos, uno de ellos en el obelisco homenaje a los fundadores de la ciudad y el otro en el frontis del mercado municipal, en su parte superior y perdido de la visión general del público.



La bandera, de color celeste, fue diseñada en Santiago bajo instrucciones del alcalde Alberto Camalez. En declaración a El Heraldo, sólo precisa su ejecución, pero no da pistas sobre su autoría. En un estandarte azul celeste, que se izará al lado izquierdo del pabellón nacional, se destacará el Escudo de la ciudad, de tamaño igual a un medio del ancho de aquel, estandarte que constituirá la bandera de la ciudad. El tono utilizado es el de menor uso en heráldica, por la escasa fuerza de su simbología (representa el cielo). (Bibliografía: El Heraldo, 1944)



Diócesis de San Ambrosio de Linares.

Cuando se fundó el Obispado de Linares, se le dio como Patrono titular a San Ambrosio y como Catedral la sede parroquial.

El Papa Pío XI, firmó en ciudad del Vaticano, la Bula de creación de la diócesis de nuestra ciudad el 18 de octubre de 1925, fiesta del Evangelista San Lucas.

Este acto solemne se transmitió al Nuncio Apostólico en Chile, quien pidió al Obispo de Concepción que procediera a ejecutar la decisión pontificia.

La iglesia respetando eso, solamente intercaló el nombre del patrono que le fue otorgado al nuevo obispado: Diócesis de la Villa de San Ambrosio de Linares, o Diócesis de San Ambrosio de Linares.

El nombre obedece al Patrono titular de la nueva diócesis, y es solo una coincidencia que el Gobernador (fundador de la ciudad, 23 de mayo de 1794), se llamara Ambrosio.

De ahí deriva una confusión que no es tal, porque cuando se crea la Diócesis, se mantiene el nombre de la ciudad: Villa de Linares.