Nacional 03-12-2024

Aguinaldo Navidad 2024: ¿Cuánto es el monto para pensionados y cuándo es el pago?

A medida que se acerca el cierre del año, llegan festividades como la Navidad y el Año Nuevo, un periodo marcado por el incremento de gastos, donde el aguinaldo se convierte en una ayuda clave para enfrentar las demandas económicas.

Se espera que más de 2 millones 700 mil personas accedan a este beneficio, al que no se requiere postular, ya que se entrega de manera automática.

¿Cuál es la fecha de pago del aguinaldo de Navidad 2024?

Según explicó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, el depósito se incluirá en el pago de las pensiones del mes, a partir de este lunes 2 de diciembre, para todas las personas que sean pensionadas de las siguientes instituciones, legislaciones o beneficios:

Instituto de Previsión Social (IPS), siempre que reciban la Pensión Garantizada Universal o la Pensión Básica Solidaria de Invalidez.

Dipreca o Capredena.

Ex cajas de previsión y el ex Servicio de Seguro Social (lo que antes era el Instituto de Normalización Previsional INP, actualmente IPS).

Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Ley Rettig y Ley Valech.

AFP y compañías de seguro con garantía estatal o aporte previsional solidario.

Subsidio de Discapacidad.

Indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129).