Nacional 03-09-2023

"Altamente regresiva": Los argumentos con los que economistas y ex ministros critican enmienda que exime pago de contribuciones

Como una medida "altamente regresiva", tildaron ex ministros de Economía y expertos en el área la norma recientemente aprobada en la comisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del Consejo Constitucional, de que el inmueble destinado a la vivienda principal estará exento de contribución e impuesto territorial.

En una carta enviada a El Mercurio, los firmantes señalan que la enmienda "define una materia que es de política pública y constituye una medida tributaria altamente regresiva. Además, con esta norma, se elimina un impuesto eficiente en su recaudación, concentrado en las personas de más altos ingresos, y se pone en riesgo la solvencia de las finanzas municipales, que tienen en el impuesto territorial, una de sus fuentes de ingreso principales". Agregan que "ninguna Constitución seria debe grabar en piedra políticas públicas que son propias del ámbito de la ley y del debate democrático", y junto a ello, invitan a que "esta decisión sea revertida en la votación del pleno del Consejo Constitucional y a que la discusión que sigue se centre solo en materias propias del ámbito constitucional". La carta, está firmada por Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público; los ex ministros de Hacienda, Ignacio Briones y Felipe Larraín; los ex presidentes del Banco Central, Vittorio Corbo y José de Gregorio; el economista Eduardo Engel; el vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Hermann González; y la economista Andrea Repetto.