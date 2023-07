Nacional 07-07-2023

AMUCH ANALIZÓ EL IMPACTO DEL PLAN CALLE SIN VIOLENCIA EN 46 COMUNAS DEL PAÍS.

A dos meses del inicio del Plan Calle Sin Violencia anunciado por el Presidente Gabriel Boric, la Asociación de Municipalidades, AMUCH, realizó una consulta de percepción ciudadana a 695 personas pertenecientes a las 46 comunas de aplicación del Plan Calles sin violencia, donde un 51,8% se identifica como mujer y un 48,2% hombre.

La encuesta, aplicada entre el 31 de mayo y el 3 de junio de este año, arrojó un 58% de las personas encuestadas afirma que no sienten ningún cambio en su percepción de seguridad desde la implementación del plan. Mientras que, un 54% de las personas indica que ha notado mayor presencia policial en su comuna desde la implementación del plan, sin embargo, el aumento de las policías no se vincula necesariamente con aumento de percepción de seguridad.

Otro de los resultados a destacar, dice relación con el conocimiento ciudadano de dicha iniciativa gubernamental., en cuanto a que el 55% de los consultados, si bien ha escuchado hablar del plan, no sabe de qué se trata. Mientras que un 39% no conoce que actualmente se está implementando y solo un 5% afirma saber de qué trata el tema.

El área de estudios de AMUCH, realizó, en el mismo periodo, además una segunda consulta, dirigida a 22 directores de seguridad de las 46 municipalidades donde se indicó la intervención del Plan Calle Sin Violencia.

De los resultados obtenidos, se destaca que un 54,5% de los municipios indica que el rol municipal es marginal.