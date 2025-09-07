Nacional 07-09-2025

Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento estatal permanente para el Museo de Ciencias

La comunidad científica, académica y cultural llamó al Gobierno a impulsar propuestas que han sido elevadas al Ministerio de las Culturas, en cuanto a generar un mecanismo de financiamiento permanente para el Museo de Ciencia y Tecnología ubicado en el Parque Quinta Normal. A través de una carta enviada a El Mercurio, los 10 firmantes, entre ellos, Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica; y María Teresa Ruiz, José Maza y Mónica Rubio, premios nacionales de Ciencias Exactas, destacaron la importancia de la galería.

El Museo de Ciencia y Tecnología, ubicado en el Parque Quinta Normal, cumple en diciembre cuatro décadas de existencia. En estos 40 años ha sido un espacio fundamental para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia de más de dos millones de estudiantes de distintas edades", dice en un inicio la misiva. Luego, expone que "este museo es uno de los pocos espacios públicos del país que permite acercar el conocimiento científico a la ciudadanía desde una edad temprana. Sin embargo, enfrenta desde hace años una precariedad financiera que compromete su funcionamiento presente y viabilidad futura. El esfuerzo sostenido de su equipo humano es insuficiente ante la ausencia de un financiamiento estatal permanente". Por ello, menciona que "solicitamos al Gobierno que impulse las propuestas elevadas al Ministerio de las Culturas, generando un mecanismo de financiamiento basal permanente que asegure la continuidad y proyección de esta institución".



