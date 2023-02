Editorial 26-02-2023

Apostar por los talentos locales



En los últimos días hemos visto un giro en lo que se refiere a la apuesta por la cartelera de festivales y actividades deportivas.

Pasamos rápidamente de los grandes shows con artistas de talla internacional a generar espacios para los talentos locales , que en muchos casos la verdad no tienen nada que enviar a las estrellas invitadas.

Una de las posibilidades ciertas e poder generarles el espacio para que puedan interactuar y ganar experiencia. Algo que debiera estar en las bases de las realizaciones de este tipo de eventos y así hacer partícipes a todos quienes tienen un talento innato que mostrar en las competencias.

Pero no es el único momento para demostrar el talento; también el deporte abre espacios y prueba de ello es la reciente Copa Yerbas Buenas que reunió a representantes no sólo de la comuna histórica, sino que también de ciudades cercanas.

Fue un evento de alta competición donde brillaron algunas luces que debieran estar en la mirada de clubes de mayor categoría como una manera de ir también permitiendo que deportistas locales puedan aspirar a poder ganar un sitial que de seguro también es más que merecido por sus condiciones deportivas.

El verano también puede ser una ventana para estas grandes promesas maulinas.