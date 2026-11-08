Policial 08-11-2026

Autoridades del Maule llaman a tomar precauciones ante altas temperaturas pronosticadas para este domingo



Un llamado a la prevención y al autocuidado realizaron autoridades regionales, ante el pronóstico de altas temperaturas para este domingo 8 de noviembre en la Región del Maule. Según la Dirección Meteorológica de Chile, los termómetros podrían alcanzar entre 29 y 31 grados en la Cordillera de la Costa, mientras que en el Valle y la Precordillera llegarían hasta los 35 grados. Ante este escenario, SENAPRED mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva Nacional por Calor.

Al respecto, el Seremi de Gobierno, Hans Heyer, llamó a la ciudadanía a adoptar medidas de precaución, especialmente con niños, personas mayores y quienes presentan enfermedades crónicas. Entre las recomendaciones se encuentra evitar la exposición al sol durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratados, utilizar protector solar, vestir ropa ligera y permanecer en lugares frescos y con sombra. Asimismo, enfatizó en la importancia de nunca dejar personas ni mascotas al interior de vehículos estacionados.

Por su parte, SENAPRED y Salud advirtieron que las altas temperaturas también incrementan el riesgo de incendios forestales y pueden afectar seriamente la salud. Por ello, reiteraron el llamado a evitar acciones que puedan provocar fuego, informar oportunamente la presencia de humo o focos de incendio a los organismos de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

