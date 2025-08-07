jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 07-08-2025
    Avanza licitación de transporte público para sectores rurales de Retiro
    La Municipalidad de Retiro informó que recientemente se desarrolló una importante reunión de trabajo entre representantes de la Seremi de Transporte —encabezados por Omar Alcayaga—, el alcalde Rafael Ramírez y vecinos de los sectores de Villaseca, Bureo, Mantul, Canelo, Piguchén y La Granja.

    Este encuentro surge como resultado de las gestiones impulsadas por el alcalde Ramírez el pasado 20 de enero ante el Seremi de Transportes, Guillermo Ceroni, instancia en la que planteó la urgente necesidad de mejorar la cobertura y frecuencia del transporte público en la comuna, especialmente en zonas rurales.

    Gracias al diálogo directo con la comunidad y al compromiso de las autoridades, se acordó avanzar en la licitación de un recorrido subsidiado, mediante el programa de zonas aisladas, que permitirá conectar los sectores de Villaseca, Bureo, Mantul, Canelo, Piguchén, La Granja, y el casco urbano de Retiro.

    Esta medida busca mejorar significativamente la conectividad, facilitar el acceso a servicios esenciales y elevar la calidad de vida de cientos de familias del mundo rural.

    Freddy Mora

