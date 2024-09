Deportes 01-09-2024

Bienes Nacionales Maule, entregó terreno al Club de Hockey de Linares para la construcción de la primera cancha de césped en el Maule

- Se trata de un inmueble el inmueble fiscal ubicado en Avenida Aníbal León Bustos Lote “A” N°1923, tiene una superficie de 7.947,98 metros cuadrados y un avalúo de 605.336.320 millones de pesos.

En una alegre y deportiva ceremonia, se realizó la entrega de la concesión de uso gratuito por 5 años al Club de Hockey de Linares. La actividad estuvo encabezada por el Seremi de Bienes Nacionales, César Concha, la Delegada Presidencial Provincial, Aly Valderrama, el alcalde de la comuna Mario Meza, el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, la representante del Club, Natalia Rojas y público en general.

En el terreno se va realizar la construcción de la primera cancha de césped para este deporte en el Maule, lugar que además va a prestar servicios deportivos a la comunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región para desarrollar el deporte de manera formativa y competencia a nivel nacional.

El Seremi de Bienes Nacionales, César Concha describió esta entrega como muy significativa, afirmando que “estamos entregando una propiedad fiscal de más 8.000 metros cuadrados cuyo avalúo es de más 605 millones de pesos, esto para fortalecer el deporte en la provincia de Linares y especialmente también al Maule. No tenemos que olvidar que esta propiedad fiscal va a servir para emplazar una cancha deportiva del club de Hockey césped que va a ser la primera en la región del Maule, así que será un orgullo de tenerla en una comuna que no es la capital regional, sino más bien va a ser una capital provincial que sin lugar a dudas va a traer grandes triunfos para la región”.

El proyecto beneficiará más de 130 deportistas linarenses y a más de 500 deportistas de la región del Maule. Con esto se pretende crear torneos y festivales infantiles de Hockey césped en donde se podrá reunir a más de 800 deportistas de diferentes regiones. Se pretende también fomentar el turismo deportivo en la cuidad y región, albergando deportistas de todo Chile y en un futuro cercano recibir a equipos extranjeros.

Con mucha emoción y felicidad el entrenador del Club de Hockey Linares, Franco Mangilli, expresó su felicidad del sueño cumplido para sus jugadoras y jugadores, aseverando que “no creo que exista palabra para poder nombrar la enorme felicidad que sentimos como club, dado que imagínate que nacimos en un potrero y ya tenemos tres seleccionados nacionales. Uno de ellos viene llegando a la gira argentina y marcó dos goles. O sea, puso al Maule, a la región, a nivel internacional”.

El equipo también demostró su alegría por el terreno entregado, Rocke Mellado fue quien expresó su emoción manifestando que “me parece muy bueno porque así vamos a poder entrenar mejor, vamos a poder entrenar de once, vamos a poder tener partidos acá, nos vamos a ahorrar viajes, es muy bueno que tengamos una cancha acá. Estamos muy contentos con el terreno”.



Para la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Aly Valderrama, estas actividades son muy importantes, aclarando que “mediante este tipo de actividades, nosotros estamos entregando un terreno fiscal para beneficio de una organización deportiva, esto abre las puertas para que se desarrollen tanto en los espacios comunitarios, como igualmente alrededor de un deporte, pero también el desarrollo que implica aquellas personas que practican el deporte va fortalecer redes de apoyo, fortalecer también el trabajo de equipo y este tipo de instancias permite también reforzar una disciplina y por sobre todo que les marca la vida”.

El Seremi del Deporte también expresó su apoyo con estas iniciativas deportivas opinando que “el compromiso como gobierno de Chile es que tenemos también que mejorar la infraestructura deportiva de nuestros espacios. Esta va a ser la primera cancha exclusivamente para el hockey césped que va a haber aquí en la región del Maule”.

Destacar que el inmueble fiscal ubicado en Avenida Aníbal León Bustos Lote “A” N°1923, tiene una superficie de 7.947,98 metros cuadrados y un avalúo de 605.336.320 millones de pesos. También mencionar que va a beneficiar directamente a más de mil familias de toda la región del Maule, ya que las canchas más cercanas están ubicadas en Santiago en el norte y en el sur en Concepción.