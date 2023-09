Nacional 06-09-2023

"Bomba de tiempo": Preocupa millonaria deuda de isapres con clínicas

Como una "bomba de tiempo" ha sido calificada la millonaria deuda de las isapres -principalmente Colmena, Consalud y Nueva Masvida- con las clínicas, situación que se suma al dinero también adeudado por Fonasa.

Según publicó La Segunda, el monto aproximado de la deuda es de 563.311 millones de pesos, cifra que subió un 23 por ciento respecto a la misma fecha del año anterior.

El exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, planteó que "se pone en peligro el sistema prestador chileno. Con estos dos factores, la crisis es completa para las isapres. Es una bomba de tiempo".

La preocupación de las clínicas surge luego que desde 2021 la Superintendencia de Salud comenzó a permitir que los prestadores liberen parte de sus garantías (facturas no pagadas, reembolsos pendientes, entre otros), con el fin de solventar sus problemas financieros.

Ante esta situación, el economista David Debrott precisó que "el problema con Fonasa es grave, pero el Estado siempre paga. Se puede demorar, pero paga. Las isapres podrían no pagarles nada si llegaran a quebrar, porque han ido liberando estas garantías, con lo que pierden este sustento para pagar".

De acuerdo a un informe presentado por la Asociación de Clínicas, "las isapres Colmena, Nueva Masvida y Consalud son las que más han recurrido a esta forma de financiar sus pagos. En proporción a sus respectivas deudas, es especialmente preocupante la situación de Nueva Masvida, cuya garantía cubriría solo el 10 por ciento de sus deudas".

"Las garantías para pago a prestadores en el caso de Consalud permitirían cubrir el 52 por ciento de sus deudas y en el caso de Colmena, el 62 por ciento", detallaron.

Sánchez recalcó que "las garantías que la superintendencia libera, las isapres las están ocupando para pagar deuda, pero el regulador no toma en cuenta que en la práctica, las isapres siguen acumulando dueda; entonces, lo que pasa es que se les liberan garantías, pagan deuda y ya ese mismo mes tienen más deuda".