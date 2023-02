Crónica 17-02-2023

*Bomberos se reunió con dirigentes de Nuevo Amanecer y avanza futuro cuartel para el sector*



*Paralelamente la institución ya coordina el inicio de búsqueda para capacitar a bomberas y bomberos que sean parte de esta nueva compañía*





El Cuerpo de Bomberos de Linares, a través de una reunión con dirigentes del sector Nuevo Amanecer, reiteró so voluntad de levantar un Cuartel en esta zona, que albergue una nueva compañía para esta comuna.

Lo anterior, luego que a mediados del año pasado el Consejero Regional, Rodrigo Hermosilla solicitara mediante oficio, clarificar si existía o no una petición formal para concretar esta iniciativa, proceso al que posteriormente se sumó la Corporación Municipal.

Conocida la realidad, que daba cuenta de la no existencia de ninguna documentación que avalara una petición formal para levantar dicho cuartel; bomberos inició una serie de conversaciones tendientes a conseguir un terreno y los recursos para poder dar cumplimiento a este sentir ciudadano que también es una larga inquietud institucional.

Es así como por estos días existen avanzadas conversaciones para poder obtener los recursos para financiar un nuevo cuartel en este populoso sector de Linares.

Paralelamente a este proceso, es que bomberos ha iniciado coordinaciones internas que puedan traducirse en la formación de nuevos bomberos y que sean del mismo sector Nuevo Amanecer.

“Se trata de ir creando un sentido de pertenencia y de identidad propia. Nuestro trabajo será el de formar, acompañar y concluir este proceso como una manera de que al mismo tiempo que avance la edificación del cuartel, también se vayan capacitando futuros bomberas y bomberos. No sacamos nada con tener un cuarte vacío, de ahí que trabajamos en frentes paralelos para entregar a la comunidad un edificio con altos estándares de calidad y a la vez con sus propios voluntarios, que van a ser vecinos del propio sector Nuevo Amanecer”, señaló el Superintendente de Bomberos Marcelo Retamal.

En tanto, el Comandante de Bomberos de Linares, Carlos Retamal Maldonado; junto con felicitar la inquietud de los dirigentes del sector, comentó que “estamos conscientes de la necesidad de un cuarte ene este sector; pero también tenemos que hacernos responsables de ser consecuentes que tiene que haber personal para poder sumarse a una nueva compañía de bomberos. Son más de 12 mil personas que requieren ser atendidas de la mejor manera posible cuando ocurre una emergencia. De ahí que se hace imprescindible poder preparar bomberos profesionales como se hace en todo el país.”

Por estos días se trabaja en la ubicación de un terreno de 2.500 metros que es el requerimiento técnico básico para poder cumplir con la normativa gente donde se emplace la edificación.