Crónica 03-03-2024

Buscan facilitar que comercio de Eje Januario Espinoza permanezca activo



Diversas gestiones realiza el Alcalde de Linares, Mario Meza ante el Serviu región del Maule para conseguir que los comerciantes y propietarios de los locales que existen en el eje a intervenir por el mejoramiento de Januario Espinoza, Carmen y Maipú permanezcan en esos lugares hasta que se inicien los trabajos por parte de la empresa contratada.

Lo anterior, considerando que de acuerdo a la planificación, dichas faenas no parirían ante de fines del 2024, por lo que resultaría poco beneficioso y hasta perjudicial abandonar estas propiedades si no van a ser intervenidas en estos meses.

“La petición concreta es que nos permita (el Serviu), entregar un plazo hasta fin de este año 2024 porque en las etapas que están proyectadas del municipio con la empresa, lo que es calle Maipú, los trabajos debieran iniciarse particularmente en el sector de Las Pérgolas el año 2025. Se les expropió hace 5 años siempre es importante empatizar que no pueden trasladarse en 60 días y es por eso que estamos formalmente al Servicio de Vivienda y Urbanismo que permitan a nuestros comerciantes de las pérgolas, quedarse hasta fin de año”; recalcó el alcalde Meza.

Esta medida busca facilitar no solo la continuidad de los puestos comerciales, sino que mantener la estabilidad laboral de decenas de personas que por décadas se han desempeñado en estos tradicionales puestos.