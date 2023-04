Política 08-04-2023

Cámara de diputados despachó a ley proyecto Nain-Retamal

Refrendando los acuerdos alcanzados durante el segundo trámite constitucional, la Sala de la Cámara aprobó y despachó el proyecto “Naín – Retamal”. La iniciativa refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil.

De esta forma, el texto quedó en condiciones de ser promulgado como ley, siempre y cuando no se recurra al Tribunal Constitucional. En ese plano, parlamentarios oficialistas no han descartado ir al TC por el artículo 7 de la norma, referido a la legítima defensa.

La normativa endurece las sanciones penales para quienes agredan y, especialmente, maten a un carabinero, detective o gendarme. De igual modo, restringe los beneficios carcelarios para los inculpados.

Durante la última votación se respaldaron los acuerdos en torno a la regulación de la mencionada presunción de la legítima defensa. Lo anterior, manteniendo dicha regulación en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar. El texto definitivo acota esta presunción, en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.

La norma precisa que se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería, las Fuerzas Armadas y los servicios bajo su dependencia, cuando estas realizaren funciones de orden público y seguridad pública interior.