Editorial 25-12-2022

Campaña de COANIQUEM

Cada año COANIQUEM realiza un seguimiento de los casos de quemaduras por fuegos artificiales en niños y niñas menores de 15 años, entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, con la información que entregan cerca de 400 servicios de urgencia pediátricos públicos y privados y 1.200 centros de atención primaria a lo largo de todo el país.

Esta vigilancia permite identificar la cantidad de víctimas de quemaduras por esta causa, levantar alertas si hay aumentos y medir la evolución de este problema.



La coordinadora regional de COANIQUEM señaló que se ve con preocupación que en el último año aumentó el uso de fuegos artificiales distintos tipos tales como bengalas, petardos, etc. Esta situación es tremendamente compleja debido al alto riesgo de lesiones de quemaduras que pueden ser muy graves y afectar no sólo a quien los manipula, sino también a quiénes están observando. Todos los fuegos artificiales son peligrosos e incontrolables, por eso hay que evitar su uso en cualquier situación.



Según los casos reportados a COANIQUEM en el período que fue entre el 6 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, resultaron quemados por fuegos artificiales 7 menores de edad entre los 6 y los 14 años, uno de ellos en nuestra región.



La venta al público de fuegos artificiales se encuentra totalmente prohibida y puede ser denunciada por cualquier ciudadano. COANIQUEM y Carabineros llaman a no usar, no comprar, no vender fuegos artificiales de uso doméstico, según lo exige la Ley 19.680 promulgada en mayo del año 2000.