Policial 24-08-2024

Carabineros del Maule recibió 98 vehículos aportados por Gobierno Regional

Se concretó la histórica entrega de vehículos para Carabineros de parte del Gobierno Regional, concluyendo así un proyecto de más de 5 mil millones de pesos que renovó 122 vehículos de la institución.

En la ceremonia estuvieron presentes, la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo; el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez; la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque Díaz y diversas autoridades.

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, indicó que “este fue el primer Gobierno Regional que se atrevió a impulsar la adquisición de un helicoptero, que no es un vehículo de transporte barato, es una inversión importante, pero sin lugar a dudas va a ser tremendamente fundamental para esta zona. Los vehículos se han ido distribuyendo en torno a las capacidades propias. No hay ningún destacamento que no tenga móviles nuevos y de acuerdo a su demanda se van entregando los vehículos. Aquí en la Región del Maule, fueron distribuidos conforme a eso”.

Los vehículos llegan en su mejor momento, debido al clima de inseguridad que impera en el país, gracias al aumento de delitos violento en la mayoría de las regiones del país.

Esta entrega se complementa con la incorporación de otros 24 vehículos policiales, tipo camionetas, que ya se entregaron a la institución. Estos móviles serán destinados, a distintas comunas de la Región del Maule, para servicio policial operativo, lo que, sin duda, permitirá desarrollar de mejor forma la función policial. Inversión de 5.380 millones de pesos aproximadamente, los cuales fueron financiados íntegramente por el Gobierno Regional del Maule.