Policial 18-09-2025

Carabineros y Carlos Pinto se unen en campaña preventiva para estas Fiestas Patrias

Con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito durante estas celebraciones de Fiestas Patrias, Carabineros de Chile ha lanzado un impactante spot preventivo junto al reconocido periodista y director Carlos Pinto, creador de emblemáticos programas como Mea Culpa y El Día Menos Pensado.

Durante los fines de semana largos y festividades, lamentablemente se registra un aumento significativo en los accidentes viales. Solo en las celebraciones de 2024, más de 500 mil siniestros fueron reportados, dejando un saldo trágico de 61 personas fallecidas.

El nuevo spot busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al volante, haciendo especial énfasis en que el consumo de alcohol y drogas es totalmente incompatible con la conducción. Las principales causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y la conducción distraída.

