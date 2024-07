Nacional 28-07-2024

Cárcel de alta seguridad: 81% cree que es urgente pero 66% no la aceptaría en su comuna



Este sábado, la encuesta Black & White, entregó el resultado de un nuevo sondeo, donde profundizó en la polémica que se abrió tras el anuncio que hizo la semana pasada el Presidente Gabriel Boric, en torno a la construcción de una cárcel de seguridad en la Región Metropolitana. El proyecto de un nuevo recinto carcelario ha abierto la polémica porque luego de varias especulaciones, el Gobierno confirmó que se construirá en la comuna de Santiago, en el sector donde está la ex Penitenciaría y el Centro de Justicia, lo que dará paso a un "polo" judicial en la comuna.

Este escenario ha significado un rechazo tajante por parte de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien incluso esta última semana se apoyó de un grupo transversal de parlamentarios para pedir al Ejecutivo que revierta la decisión, junto con acusar de "improvisación" en la medida. Esto llevó a que el Presidente Boric saliera a responder el jueves, en medio de vamos al reforzamiento de efectivos policiales en el marco del plan Calles sin Violencia. "Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco al menos yo no tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada", advirtió el Mandatario. Frente a los resultados de la encuesta, Paola Assael, de Black & White, comenta que "la construcción de una cárcel de alta seguridad tiene apoyo masivo. Se considera que su construcción es urgente, y un significativo 47% piensa que la construcción de esta cárcel mejorará la seguridad en el país, cifra muy alta considerando que se trata de un sólo evento". "Las divergencias comienzan a la hora de decidir dónde se construye esta cárcel. La mayoría está de acuerdo con la alcaldesa de Santiago, que esta cárcel debiera construirse en un lugar aislado. Se observa un fuerte rechazo a tener una cárcel en la propia comuna, con un 66% que no estaría dispuesto a aceptarlo. Este rechazo se ve muy amainado si es que la comuna recibiera las debidas medidas de mitigación, pasando desde un 66% a un 52%", cerró.