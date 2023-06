Nacional 17-06-2023

Caso Australis: Abogado de gigante china recalca que empresa fue víctima del "fraude más grande de la historia de Chile"

Un nuevo capítulo se escribió la semana pasada en medio del escándalo que salpica a la empresa salmonera Australis, luego de que la gigante china Joyvio -actual controladora de la firma- concretara una querella por el delito de estafa con un perjuicio patrimonial de US$921 millones en contra del empresario chileno Isidoro Quiroga y los ex ejecutivos de Australis. En la acción judicial de 77 páginas, los abogados penalistas de Joyvio, Gabriel Zaliasnik y Jaime Winter, acusan "un conjunto de actos fraudulentos de una gigantesca envergadura patrimonial, que constituyen un sofisticado y complejo esquema desarrollado minuciosamente durante varios años por los querellados, lo que muestra una persistente resolución delictiva y un concierto para la ejecución mantenido largamente en el tiempo".

La empresa Australis pasó a manos de Joyvio en 2019, tras concretarse una mega operación en la que Quiroga cedió la propiedad de la compañía por casi US$1.000 millones, uno de los negocios más relevantes que se han llevado a cabo en el país. Sin embargo, hoy las partes viven una dura disputa judicial, luego de que los controladores actuales acusaran no haber sido informados de un sistema de sobreproducción de salmones que vulneraba la legislación nacional en materia medioambiental. En síntesis, apuntan a que se les vendió una empresa que no tenía el valor que decía tener. Algo que, por cierto, la defensa de Quiroga ha negado tajantemente, acusando una "maquinación extorsiva" por parte de Joyvio y asegurando que la compañía china "tuvo a su disposición todos los antecedentes de Australis" durante el proceso de compra. Sobre esto, profundizó en el EmolTV uno de los abogados que representa los intereses de Joyvio en este caso, Gabriel Zaliasnik, quien recalcó durante la entrevista que la empresa asiática fue víctima del "fraude más grande de la historia de Chile. "Fue objeto de un esquema defraudatorio significativo en el cual, mediante diversas maniobras de engaño, de ocultamiento deliberado y en conocimiento de los anteriores controladores, se les vendió una empresa que no tenía el valor que decía tener", aseguró, añadiendo que "básicamente su valor estaba construido en base a un sistema de sobreproducción que vulneraba completamente la legislación nacional en materia medioambiental, tanto que esto llevó a la empresa Australis a autodenunciarse ante las autoridades medioambientales y exponerse a importantes multas y proyectos de adecuación".