Crónica 04-06-2023

Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga apuesta al desarrollo de Linares





La provincia de Linares es un punto geográfico en Chile con una inmensa proyección de mejora y oportunidades. Una de estas es el tratamiento de los desechos que se generan en la localidad y alrededores que puede convertirlo en un bastión más entre algunos ya existentes y comprobables en nuestro territorio.



En específico, los rellenos El Guanaco y Ecomaule, construidos en Curicó y Teno son una clara evidencia del crecimiento y las oportunidades que pueden generarse a través de una iniciativa como la que se propone con el Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga.



El Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga es un proyecto que busca construir un relleno sanitario para una adecuada disposición final de los residuos que generan los vecinos que están dentro de la provincia de Linares.





Beneficios primarios



Solo por mencionar algunos de los alcances que pueden lograr con este tipo de instalaciones en una zona:



Contaminación: Los índices se reducen por el tratamiento que se le da a la basura. Hoy, los residuos industriales son botados en potreros aledaños que pueden suponer un peligro para la zona y sus habitantes (plagas, olores, gases, deterioro del terreno, etc.).

Económicos: El ahorro en recolección de residuos domiciliarios, puede disminuir hasta en 50% para las comunas cercanas.

Limpieza: La estética de la zona mejorará considerablemente. La basura estará en el lugar correcto y será tratada con procesos adecuados para su disposición final.

Trabajo: Todo el personal de aseo de las comunas del sector reducirá las horas de trabajo destinada para este fin. Además, la generación de fuentes de trabajo incrementará por la inversión que se lleve a cabo por parte del sector privado y público.

Valorización: El suelo del sector incrementará su valor real, así como el de las propiedades construidas.



El director del proyecto Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga, Elvis Bojorquez, afirmó que: “Este proyecto de relleno sanitario no contamina, porque está regido bajo estrictas disposiciones gubernamentales con relación a obras de ingeniería”.



Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de revisión de antecedentes y mejora integral que busca hacerse cargo de las observaciones planteadas por el Servicio de

Evaluación Ambiental, esperamos prontamente reingresar el proyecto para poder someterlo a evaluación”.



Lo más importante, agrega, “es ser reiterativos en que las vecinas y vecinos no confundan este proyecto con los basurales en los que se tiraban los desechos en tiempos pasados. En un centro de manejo, la basura y todo su tratamiento, tienen un propósito”, concluyó.