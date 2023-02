Social 19-02-2023

Centros de cuidados de temporada cerraron con éxito su apoyo a familias de la región

La iniciativa intersectorial entre Mideso, Junaeb, Mindep-IND y municipalidades, se desarrolla anualmente como un apoyo a las personas que se dedican a realizar trabajos de verano, de las cuales la gran mayoría son mujeres

Fueron 35 establecimientos educacionales municipales distribuidos en 26 comunas de la Región del Maule que abrieron sus puertas durante un mes, para que niños y niñas entre 6 y 12 años de edad, estuvieran bajo los cuidados de un grupo de profesores y monitores en educación física.

La iniciativa, que tuvo su finalización este lunes 13 de febrero, se desarrolla de manera intersectorial entre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) con la colaboración del Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), que entrega el recurso humano que trabaja directamente con los niños y niñas. Además, la Junta Nacional de Auxilios Escolar y Becas (Junaeb), que aporta el sistema de alimentación (desayuno, almuerzo y una tercera ración) y los municipios que aportan su infraestructura.

Según indicó el Seremi (s) del Mideso, Hugo Romero Quezada, “estamos muy felices porque hemos cumplido con lo encomendado por el presidente Gabriel Boric, quien nos ha pedido estar en terreno, estar con la gente y escuchar sus necesidades. Parte de aquello es la ejecución de nuestros programas como este que concluye y de forma muy exitosa. Logramos implementarlo en 35 centros educacionales dentro de 24 comunas de nuestra región, para hacernos cargo de un tema tan sensible como es el cuidado y protección de los niños y niñas, cuando

sus padres y madres se encuentran desarrollando labores en esta época estival y por supuesto con un enfoque de género al ser las mujeres las principales jefas de hogares y beneficiarias de este apoyo tan importantes para el desarrollo de sus familias”.

El programa “Trabajos de Temporada Centros de Cuidado”, permite el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, salidas a terreno y la alimentación diaria de los menores.

“Es muy importante este trabajo colaborativo que hemos desarrollado junto a la Seremía de Desarrollo Social, Junaeb y las Municipalidades. Como es habitual, le hemos querido incorporar nuestro sello deportivo a estas escuelas, mediante implementación deportiva y contratación de recurso humano”, indicó el Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda.

Consignar que esta iniciativa considera una inversión cercana a los 200 millones de pesos, donde Mideso aporta 70 millones para el pago de profesores y artículos para actividades lúdicas; Mindep-IND inyecta 22 millones para implementación deportiva y parte del recurso humano y Junaeb invierte 110 millones de pesos, con la colación diaria para los cerca de mil 200 niños que son parte de esta iniciativa.

Cristóbal Estay fue uno de los beneficiarios de esta iniciativa, quién asistió por primera vez a estos centros y aseguró: “Lo hemos pasado muy bien durante este mes, sobre todo cuando compartimos con otros niños de las colonias de verano. Hemos jugado con hartos compañeros y me he divertido harto”.