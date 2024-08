Opinión 29-08-2024

Cine para Adultos



(Gonzalo Guerrero, abogado)





ROADRUNNER. A film about Anthony Bourdain (2021). Disponible en Netflix





Este es un documental sobre el cocinero y escritor Anthony Bourdain, fallecido en el año 2018. Se trata de su vida, contado por sus amigos y cercanos que estuvieron con él, y lo supieron querer a pesar de su personalidad y salidas muchas veces no muy pegadas a la etiqueta. Para los que no lo seguían, Bourdain fue un cocinero, con problemas de adicciones que, pasados los cuarenta, sacó un libro contando lo que sucede en las cocinas de los principales restoranes de las grandes ciudades, lo que lo convirtió en un best seller y celebridad. Posteriormente, hizo programas de viajes y de cocinas, en donde tenía una particular mirada del mundo, la comida, la gente. Era una persona muy sensible y cruda, que sabía encantar a la audiencia con su particular mirada, una mezcla de sofisticación y punk rock. Sus programas eran de viajes pero distaban de la maqueta y el cliché. Buscaba una conexión con las personas, contar historias y visitar lugares. Se notaba que, a pesar de dar la vuelta al mundo, viajar siempre acompañado y superar adicciones, no lograba superar la soledad y cierto dolor en el alma. Esto hacía que su creatividad fluyera para comunicar lo mejor posible. A pesar de no ser un tipo especialmente simpático, tenía un carisma enorme, era inteligente y gozaba de la amistad de varias personas que sabían reconocer en él su talento y sinceridad. Muchos de sus programas están disponibles gratis en YouTube, como Sin Reservas y Parts Unknow, todo un lujo.



Anthony Bourdain, para mí, llevaba una vida soñada. Eso es lo que veía por fuera, antes de su trágica muerte. Ha sido una inspiración en cierta forma de ver el mundo, que es muy apegada a los escritores del siglo XIX y XX, ácidos y aventureros. Me inspiró a conocer el mundo y viajar, dormir en hoteles y lugares extraños. Tener experiencias, probar comidas extrañas y conocer gente de todo tipo con la mayor apertura de mente, sin caer en condescendencia o la superioridad moral. Me inspiró a probar comidas exóticas en Vietnam, Camboya o Tailandia, por ejemplo. O viajar por Sudamérica a Bolivia, Brasil o Perú. Por creerme el Bourdain versión fruna también me enfermé varias veces y en distintos lugares, mi señora ha sido testigo y sufrido con ello. Él, como no, se inspiró también en Joseph Conrad y quién no ha tenido un viaje el Corazón de las tinieblas, ya sea un lugar físico o un tránsito personal en una mala racha que dura temporadas. También practicó Jiujitsu brasileño, gracias a su segunda mujer, lo que intuyo le ayudó a manejar su mente y cuerpo, pues como se definió él mismo, era una inadaptado social y tenía una personalidad propensa a las adicciones, que fueron desde sustancias químicas hasta situaciones adrenalínicas, el trabajo intenso y las personas.



Vi el documental por el personaje retratado y me gustó la estructura, a modo de collage de entrevistas con las personas que estuvieron cerca de él, que supieron quererlo y lamentan su partida por decisión propia. Quedaron cosas pendientes y mucha pena, eso se manifiesta en las entrevistas. Hay una especie de reconstrucción de mensajes encriptados que adelantarían el suicidio, a través de bromas, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, y da la impresión que a más de alguno de los entrevistados le queda en la consciencia quizás poder haber hecho algo más por él, pero para quienes han estado en estas situaciones, muchas veces es poco lo que se puede hacer. Las personas con un dolor permanente cuesta que se dejen querer y eso los hace esquivos y provoca que se alejen de los seres queridos. Por otro lado, es difícil interpretar esas cosas como advertencias, porque Bourdain fue intenso durante su vida. Lo que deja claro el documental es que fue una decisión propia, no culpan a un tercero. Fuiste un capo Anthony, gracias por tu trabajo.