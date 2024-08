Política 24-08-2024

CMF alerta y denuncia por presuntos delitos de estafa y extorsión a entidades que ofrecen créditos



La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios y aplicaciones web.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, en un primer grupo se encuentran entidades que aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la Comisión.

Por dicho motivo la CMF presentará ocho denuncias ante el Ministerio Público en contra de las siguientes entidades:

-https://depositodevaloressa.com/. (Cooperativa Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A., imitadora de Sociedad Interbancaria de Depósitos de Valores S.A.).

-https://bespokecapitalsa.com/. (Cooperativa Administradora Bespoke Capital S.A., imitadora de Bespoke Capital S.A.).

-http://financialchilespa.com/. (Crédito Financial Chile o Financial Chile Advisors, imitadora de Financial Chile Advisors SpA).

-https://www.cooperativainvica.online y https://www.invicacoop.site/ (Cooperativa Financiera Invica o Cooperativa Invica, imitadora de Fundación Invica).

-https://srmadministradora.com/. (Imitadora de SRM Administradora General de Fondos S.A.).

-https://administradorayprocesos.com/. (Cooperativa Financiera Administradora y Procesos S.A., imitadora de Administradora y Procesos S.A.).

-www.sanfecoop.com. (Imitadora de Sanfecoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Ltda.).

-https://coopcoface.site/. (Coopcoface, imitadora de Compañía de Seguros de Créditos Coface Chile S.A.).