Nacional 12-03-2024

Codelco no ve trabas para sellar acuerdo con SQM y desdramatiza baja en precio del litio: "Estamos a tiempo"

Hasta la comisión de Minería y Energía del Senado llegó el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para exponer sobre las negociaciones entre la estatal y SQM tras el memorándum entendimiento que firmaron las parte a fines de diciembre pasado con miras a concretar una asociación -con control estatal- para explotar litio en el Salar de Atacama hasta el 2060. En primer lugar, Pacheco comentó que "nos llamó la atención la sorpresa que expresaron algunos actores" luego de que se diera a conocer dicho memorándum de entendimiento. "Quizás creían que este entendimiento era inviable en tan poco tiempo, más cuando involucra a una empresa del Estado. No fue así".

Dicho eso, explicó que el memorándum es un instrumento por medio del cual se acordaron las bases para la suscripción de los documentos definitivos a fin de implementar la asociación. "Este memorándum no establece obligaciones exigibles para las partes, y cualquiera de ellas podrá poner término a las negociaciones", comentó, agregando que "no concluimos ningún contrato, solo ciertos principios de acuerdo", Así, expuso que en estos meses desde que se suscribió el acuerdo, se ha estado trabajando para la firma del contrato definitivo. En esa línea, adelantó que la cuprífera se encuentra actualmente en etapa de due diligence y aseguró que esperan firmar "en un plazo próximo" el acuerdo definitivo.