miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 08-10-2025
    Colegio de Profesores recibió propuestas programáticas de Marco Henríquez-Ominami
    Marco Enríquez-Ominani fue el primer candidato presidencial en entregar sus propuestas en Educación al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
    Tras el encuentro, con el Directorio Nacional del Gremio Docente, el candidato presidencial coincidió en que la Educación “es la gran ausente en esta elección presidencial, uno de los temas sustantivos de cualquier debate social es la educación y está fuera. El Colegio de Profesores tiene una batería enorme de propuestas. Nosotros las hemos incorporado y muchas de ellas las hemos asumido”.
    MEO planteó que en ellas están las urgentes “hay tres fundamentales para el corto plazo. Una, la sala de clase, la paz en ella y cómo la sala de clase hoy es permeable a la violencia de la calle. Segundo, el desafío de la salud mental de los docentes, hemos planteado la creación de mil especialistas y hacernos cargo del desafío extremadamente difícil de una deserción, que el Colegio calcula por sobre 25%; y tercero, las pensiones de los Profesores”.
