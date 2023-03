Crónica 29-03-2023

Colegio Médico del Maule, envió un comunicado por largas filas de espera en Hospital Regional

En relación a las largas filas que se han estado dando en el Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) del Hospital Regional de Talca para pedir una hora de atención, como Colegio Médico de la Región del Maule, queremos decir lo siguiente:

“El problema no es la vía por las cuales se hace una solicitud de horas (presencial, online, o por teléfono) sino la falta de una dotación de profesionales que permita una capacidad resolutiva de especialistas.

Nos preocupa y nos ocupa como colegio esta situación, la cual creemos que se debe: A la fuga de profesionales en el sistema de atención público, ausencia de incentivos para permanecer en el sistema, falta de insumos y equipamiento adecuado, malos tratos y resoluciones que amedrentan al equipo de salud, ausencia de gestión y coordinación en red. Además, no existe visión de futuro para mandar a formar nuevos especialistas y que retornen al Maule.

Desde hace un buen tiempo que hemos dado a conocer esta situación a los diversos medios regionales y a las autoridades locales, pero nuestra petición no ha sido tratada como hemos querido. Y el punto está en que esta situación se repite en todos los servicios públicos de la Región del Maule.

Esperamos que con la llegada de la nueva directora del Servicio de Salud, Marta Caro Andía, podamos trabajar este y otros temas para poder solucionar los problemas que aquejan la salud de los pacientes en la región”, señala la declaración firmada por la doctora Dahiana Pulgar, presidenta del Colegio Médico de la Región del Maule.