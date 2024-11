Crónica 22-11-2024

Colmed Maule alerta sobre crisis en la red de salud pública y fuga de profesionales al sector privado

Una reunión clave se llevó a cabo entre el Hospital Regional de Talca, el Capítulo HRT del Colegio Médico del Maule (Colmed Maule) y el Servicio de Salud del Maule (SSMAULE). El encuentro tuvo como objetivo abordar graves falencias en la red de salud pública de la región, especialmente en áreas críticas como la urgencia y la disponibilidad de pabellones.

La vicepresidenta del Colmed Maule, Dra. Dahiana Pulgar Boin, destacó la necesidad urgente de una mejor articulación de la red de salud: “Uno queda con la sensación de que a la red hay que articularla, trabajarla, y que ya es momento de tomar decisiones concretas que hagan realidad las soluciones planteadas”. Según la Dra. Pulgar, desde la llegada de la directora del SSMAULE, Dra. Marta Caro, hace más de un año, aunque se han recogido las demandas de los profesionales, los avances han sido insuficientes, y las principales carencias persisten.

“En esta reunión no se llegó a acuerdos precisos, solo se establecieron nuevos encuentros. Se discutió lo que debía mejorar, pero sin definir directrices concretas para resolver las dificultades en el corto y mediano plazo”, expresó la doctora.

El impacto de esta incertidumbre afecta gravemente a los profesionales de salud, quienes enfrentan condiciones laborales adversas y una falta de gestión efectiva en la red. Esto ha derivado en una progresiva emigración de médicos y otros trabajadores de la salud hacia el sector privado, donde encuentran mejores condiciones laborales y mayor estabilidad. “Esta falta de resolución hace que tanto médicos como otros profesionales abandonen el sistema público, ya que las condiciones de trabajo no son las óptimas”, subrayó la dirigente gremial.

La situación es particularmente crítica en el área de urgencias, donde el personal se enfrenta a una carga de trabajo insostenible y a una gran falta de recursos. “Lamentablemente, la responsabilidad directa sobre la atención recae en los médicos de urgencia, quienes deben lidiar con turnos en los que tienen hasta 40 pacientes hospitalizados, sin dotaciones completas y sin camas suficientes para recibir a los que necesitan atención urgente”, explicó. Esta crisis en la gestión de urgencias no solo afecta la calidad de la atención, sino que también genera un círculo vicioso que incentiva la fuga de profesionales al sistema privado.

El Colmed Maule continúa insistiendo en la necesidad de soluciones estructurales y en una planificación que realmente priorice las necesidades de la red pública. Sin cambios significativos, el futuro de la salud pública en la región se vislumbra con una creciente escasez de profesionales capacitados y una sobrecarga en el sistema que sigue sin ser atendida.

Y con respecto al reconocimiento que se le hizo a la Dra. Marta Caro, directora del Servicio de Salud, por ser una de las 100 mujeres líderes del 2024, entregado por diario El Mercurio, estas fueron las declaraciones de la vicepresidenta del Colmed Maule: “Esperamos que este distinción sea el aliciente que necesita nuestra directora de servicio, para concretar los cambios que requiere el Maule, para tomar mejores decisiones y darle todo el ímpetu que necesita nuestra región, y que hasta el momento no lo ha hecho”, finalizó la Dra. Dahiana Pulgar Boin.