Hoy
jueves 14 de agosto del 2025
Crónica 14-08-2025
CON PUESTO DE MANDO: EN LINARES SE REALIZÓ ENTRENAMIENTO PARA RESPONDER ANTE EVENTUALES EMERGENCIAS
Ayer, se realizó el primer ejercicio de entrenamiento de Puesto de Mando Comunal, junto a integrantes del COGRID, Bomberos, SENAPRED y distintos equipos de emergencia. La finalidad era simular diversas situaciones que han afectado anteriormente a Linares, evaluando tiempos de respuesta, decisiones estratégicas y recursos disponibles.
Estos entrenamientos fortalecen la coordinación y preparación de todos quienes participan en una emergencia, adelantándonos al período estival y al riesgo de incendios forestales.
“En Linares seguimos liderando la preparación y capacitación en gestión del riesgo y desastres, con el compromiso de proteger siempre a nuestra comunidad”, señaló el alcalde Mario Meza.
